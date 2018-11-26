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Sivas'ta sis etkili oldu

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.


Soğuk havanın etkisini sürdüğü Sivas'ta dün geceden itibaren termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi. Soğuk havayla birlikte kentte yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Araç sürücüleri görüş mesafesini bazı kesimlerde 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ortaya çıkan yoğun sis Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar anı ölümsüzleştirerek bol bol fotoğraf çekindi. Sis ile birlikte ortaya çıkan kırağıda güzel görüntüler oluşturdu.

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