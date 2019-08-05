İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta sokak satıcılarına göz açtırılmıyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Narkotik suçları ile ilgili son bir ayda yapılan çalışmalarda 0.86 gram esrar, 5.5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 9 şahıs hakkında TCK maddesi 191 kapsamında işlem yapıldıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


6136 SKM Suçları kapsamında ise adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 2 adet 12 cal. ruhsatsız av tüfeği, 1 adet muşta,1 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlar madde 13'den işlem yapılan 4 şahıs da sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.