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Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, son 1 hafta içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; 7,24 gram toz esrar, 5,65 gram skunk, 11 adet kontrole tabi Gerica hap, 7 adet kontrole tabi Lyrica ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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