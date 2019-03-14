Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince sokak satıcılarına yönelik son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 adet kontrole tabi Lyrica hap ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.