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Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince sokak satıcılarına yönelik son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 adet kontrole tabi Lyrica hap ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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