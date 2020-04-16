İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon

Sivas’ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs gözaltına alındı.

Sivas'ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs gözaltına alındı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Son 7 gün İçerisinde yapılan operasyonlarda,1 adet narkotik madde kullanmaya yarayan aparat,1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara cezai işlem uygulandı, emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.