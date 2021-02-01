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Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon

Sivas’ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 11 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 11 şahıs hakkında işlem yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 45.23 gram Metamfetamin, 448 adet sentetik hap, 98 adet Ecstasy hap, 1.80 gram esrar, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 11 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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