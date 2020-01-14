İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas‘ta su ürünleri denetimleri

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimleri kapsamında 7 şahsa 3 bin 500 TL cezai işlem uyguladı.


Ülke genelinde planlanan denetimler kapsamında 3-10 Ocak tarihleri arasında Sivas'ta su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren 5 adet perakende satış noktası boy, zaman ve avlanması yasak türlerin avcılığı ile ilgili denetlendi. Sivas il sınırları içerisinde bulunan akarsu, göl, gölet ve baraj göllerinde ise avcılara karşı toplam 76 denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 7 kişiye 3 Bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.