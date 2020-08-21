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Sivas'ta şüpheli ölüm

Sivas’ta 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü olarak bulundu.

Sivas'ta 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, arkadaşları Fatih Mahallesi'nde bir ikamette yalnız yaşayan B.S.'den (37) 2 gün boyunca haber alamadı. Durum polise bildirilirken, itfaiye ekipleri polis nezaretinde kapıyı kırıp, B.S.'nin ikamet ettiği eve girdi. B.S. yatağında ölü olarak bulundu. Savcı incelemesinin ardından B.S.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcı incelemesi başlatıldı.


Konu hakkında açıklama yapan Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Kimsesiz, haber alamayınca evine geldiklerini belirterek, "Kapı açılmayınca polis ekiplerini aradım. İtfaiye ekipleri pencereden içeriye girerek kapıyı açtı. İçeriye girdiğimizde kendisini başı yataktan düşmüş bir şekilde bulduk. Küçük yaşlardan bu zamana kadar rahatsızlığı da vardı" dedi.

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