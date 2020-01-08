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Sivas'ta sürgün karla mücadeleyi güçleştiriyor

Sivas’ta sürgün karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.

Sivas'ta sürgün karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.


Sivas'ta iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgarın neden olduğu sürgün, karla mücadele ekiplerinin işlerini güçleştiriyor. Sivas'ın büyük kesiminde etkili olan kuvvetli rüzgar küçük çapta hasarlara neden oldu. Çok sayıda trafik levhasını söktü. Rüzgarın taşıdığı kar daha önceden açılan yollarda birikintiler oluşturarak yolların yeniden araç ulaşımına kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, sürgün nedeniyle kapanan yollarda yeniden açma çalışması başlattı. Yağan kar ve sürgün nedeniyle kapanan 107 köy yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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