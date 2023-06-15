Sivas'ta tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve tarihi eserler ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda; 4 adet tabanca fişeği, 2 adet alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 3 adet sentetik hap, 1 adet kağıda sarılı vaziyette tütün karışımlı bonzai, 8 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet nesli tükenmekte olan hayvanlara ait olduğu değerlendirilen boynuz, 1 adet nesli tükenmekte olan hayvana ait olduğu değerlendirilen pençe, 6 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve 28 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı objeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şahsa, gerekli yasal işlemi yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.