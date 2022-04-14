Sivas'ta Tarım ve Hayvancılık Lisesi açılacak

Yıldızeli Belediye Başkanı Sabit Karakaş ilçelerinde bulunan Pamukpınar Lisesi'nin önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında Tarım ve Hayvancılık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi oyarak eğitim ve öğretime açılacağını duyurdu.

Sivas Ticaret Borsası yöneticileri, Yıldızeli ilçesindeki ilçe protokolü ve borsa üyeleri ile iftar programında bir araya geldi. İftar programında konuşan Yıldızeli Belediye Başkanı Sabit Karakaş, ilçelerinde bulunan ve öğrenci azlığı nedeniyle kapanma noktasına gelen Pamukpınar Lisesi'nin önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında Tarım ve Hayvancılık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi oyarak eğitim ve öğretime açılacağını duyurdu. Karakaş konuşmasında “Mazisi yıllara dayanan, 1942'lerde eğitim enstitüsü olarak kurulan, daha sonra öğretmen okulu ve güreş okulu gibi ilçemize, ilimize ve ülkemize çok sayıda bürokrat yetiştiren Pamukpınar Lisemizin öğrenci sayısının azalması ile okulumuz kapanma ile karşı karşıya. Buda bizim kanayan yaramızdı. Bizde bu konuyu Millî Eğitim Bakanlığımıza taşıdık. İlçemizin tarım ve hayvancılık anlamında cazibe merkezi olmasından dolayı teklifimizi yaptık. Yazışmalar şu anda tamamlanıyor. Yıldızeli Pamukpınar Lisemiz, Tarım ve Hayvancılık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Türkiye çapında öğrenci alan, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile protokolü yapılmış bir lise olacak. Oradaki öğrenciler Ziraat ve Veteriner Teknikeri olarak mezun olacaklar inşallah. Bu iki müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise yaptığı konuşmasında “Pamukpınar Lisemizin Tarım ve Hayvancılık Lisesine dönüşmesi ilimiz ve ülkemiz adına güzel bir haber. Bizlerde öğrencilerimizin sahada tecrübe kazanması ve staj yapmaları konusunda elimizden ne gelir ise yapmaya hazırız” dedi.

Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programı Yıldızeli Belediye Başkanı Karakaş'ın yaptığı iftar duasının ardından toplu resim çektirilmesi ile son buldu.