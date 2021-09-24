Sivas'ta TARSİM'e tepki

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ta TARSİM tarafından tutulan hasar tespit oranlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 2021 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kuraklık ve don nedeniyle yüzde 60'lara varan oranda hasar tespit edildiğini hatırlattı. Çetindağ; TARSİM'in poliçe sayısının fazla olduğu yerlerde hasarı az, poliçe sayısının az olduğu yerlerde ise hasarı fazla gösterdiğini iddia etti.

Çetindağ, çiftçilerin kuraklık ve don deneniyle yüzde 60'a varan ürün kaybı yaşadıklarını ifade edip, “Bu sene hasadımız bitti. Yine de ‘Çok şükür' diyoruz fakat bizim esas sıkıntılarımızdan bir tanesi de TARSİM'le ilgili. Çiftçilerimizin en büyük mağduriyeti TARSİM. Cumhurbaşkanımız açıklamasında kuraklık ve dondan dolayı birçok ilimizde 100 lira dönüm başına destek verileceğini açıkladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri de hasar tespit çalışmalarını yaptı. Sivas'ımızda kuraklık ve donla ilgili yüzde 30 ila yüzde 60 arasında hasar oranı verildi. Bizim çiftçilerimiz daha çok TARSİM sigortası yaptırıyorlar. Mecbur yaptırıyorlar, yaptırmazlarsa kredi kullanamıyorlar. Nedense TARSİM bizim Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin verdiği hasar oranının tam tersine hiç hasar vermedi. Yani sigorta yapılan köylerimizde hasar tespit hemen hemen hiç yok. Poliçesi olmayan köylerde hasar tespiti yüzde 60'ın üzerinde. Yan yana olan köylerden birinde poliçe çok olduğu için yüzde 20 hasar tespiti vermişsin, yan köyde hemen hemen hiç poliçe olmadığı halde yüzde 60 vermişsin. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Burada bir sıkıntı var” dedi.

Çiftçi sigortadan yararlanamıyor

Sigortalı çiftçilerin neden sigortadan yararlanamadığını soran Çetindağ, “Tarım İl Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlüklerimizin Sivas'ta yüzde 40'ın altında hasar olmadığını raporlar halinde tutarak Tarım Bakanlığımıza bildirdi. Burada da ne TARSİM Genel Müdürü ne de biz Malatya'ya bağlıyız Malatya Bölge Müdürü çiftçimize ayrıntılı bilgi vermedi. Çıkıp bu olayı açıklasınlar. ‘Hiç hasar yok' ya da ‘Biz şu sebeplerden dolayı tutmadık' desinler. Çiftçimiz bu konuda çok mağdur. Biz her sene bahar geldiği zaman çiftçilerimizle toplantılar yaparak ‘TARSİM sigortası yaptırın' diye bas bas bağırıyoruz. Ziraat Bankası da Tarım Kredi de bunu söylüyor. Biz TARSİM sigortası yaptırın diye çiftçimize anlatacağız siz gelip hasar yokmuş gibi rapor tutarak çiftçimizi mağdur edeceksiniz. Buradan TARSİM yetkililerine söylüyorum: Bizim çiftçimizi lütfen mağdur etmeyin. Hasar tespit komisyonları yüzde 60'ın üzerinde Sivas'a hasar verdiyse TARSİM sigortası hiç hasar vermediyse bunun altında farklı şeyler ararız. Bundan sonra tarım sigortası yaptırmayacağız çünkü bunun karşılığını alamıyoruz. Esas sıkıntımız bu. TARSİM Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğü yetkilileri de çıksın çiftçimize net açıklama yapsın. Bizim çiftçimizi rahat bıraksınlar. Parasını alıp da ‘Hasar yok' diyerek çiftçimizi sıkıntıya sokmasınlar. Ben bundan dolayı TARSİM'i kınıyorum. Çıksın çiftçimize doyurucu bilgi versinler” ifadelerini kullandı.