Sivas'ta tek, 4 bin kapasiteli

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve 4 bin kapasiteye sahip olan Damızlık Koyun-Koç Üretim Merkezi ilde tek olmaz özelliği taşıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve 4 bin kapasiteye sahip olan Damızlık Koyun-Koç Üretim Merkezinde 2 bin koyun bulunuyor. 4 bin kapasiteye sahip merkezde 2 bin koyun bulunuyor. 30 dönüm arazi üzerine kurulan Damızlık Koyun-Koç Üretim Merkezi devlet desteği alınmadan öz sermaye ile faaliyete geçti. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve beraberindeki heyet, Damızlık Koyun-Koç Üretim Merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Mustafa Eken tesis hakkında bilgiler aldı.

“Mükemmel bir tesis''

STSO Başkanı Mustafa Eken burada yaptığı açıklamada, “Meclis üyemiz Muammer Dağlar ve kardeşi Uğur Dağlar kardeşimin 2 bin koyun ve kuzu yetiştirilen damızlık Üretim Merkezine geldik. Gerçekten tesisi gezdik mükemmel bir tesis olmuş. 4 bin 5 bin hayvan kapasiteli bir yer ve Sivas için bölgemiz için gerçekten mükemmel bir yer. Muammer kardeşimiz burayı kendi imkanlarıyla, devletten hiçbir katkı, kredi, teşvik almadan yaptı. Sivas'ta böyle bir firma yoktur diye düşünüyorum. Bu kapasitede bu büyüklükte başka yer yok. Kendisi dinledik ve sıkıntıları var. Ben eminim ki hem devletimiz hem Valiliğimiz hem de Tarım İl Müdürlüğü bu konuda duyarlı olacaktır” dedi.

“Her zaman yanlarındayız''

Başkan Eken, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak Muammer Dağlar kardeşim gibi tarımla uğraşan, sanayi ile uğraşan, sorunlarını dinliyoruz. Bu tesisi daha da büyütmek için, örnek olabilmek için bu tür yatırımları burada teşvik etmek için önce mevcuttaki yatırımcıya sahip çıkmak gerekiyor. Önce onların sıkıntılarını gidermek gerekiyor. Talepleri belli, sıkıntıları belli su konusunda eksiklik var. Tarım İl Müdürümüz başta olmak üzere Kangal Kaymakamımız ve Valimize bunları ileteceğiz. Sayın Valimiz bu konularda her zaman sizler gibi yatırımcıların yanında. Yanında olduğunu da her zaman söylüyor ve uygulama yapıyor. Eminim ki burası ile ilgilide Sayın Valimiz gerekli talimatları vereceğine ve burada çalışma yapılacağına inancım tamdır. Bizlerde bunun takipçisi olacağız. Tesisimizin Kangal ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Muammer kardeşime ve Uğur kardeşime başarılar diliyorum. Her zaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak yanlarında olduğumuzu da bir kez daha belirtiyorum” şeklinde konuştu.