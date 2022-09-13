İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta telefon kaçakçılarına darbe

Sivas’ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 55 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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