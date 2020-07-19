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Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi

Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.


Meteoroloji, Türkiye genelinde Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından soğuk ve sert iklimi ile bilinen Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için gölgelik aradı. Kavurucu sıcaklarda dışarıda olan vatandaşlar, ağaç altlarında oturarak serinlemeye çalıştı. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise çeşme başlarına geçerek elini yüzünü yıkayıp su içti. Sivaslılar, sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih ettiklerini belirttiler.

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