Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle hamsinin daha soğuk olan Gürcistan sahillerine yönelmesi nedeniyle Sivas'ta tezgahlarda taze hamsi kalmadı.

Hamsi sürülerinin daha soğuk olan Gürcistan sahillerine yönelmesiyle hamsiyi Samsun'dan alan Sivas'ta tezgahlarda taze hamsi bulunmuyor. Yaklaşık 20 gündür Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan perakende sebzeli haline taze hamsi gelmezken balıkçılar dondurulmuş hamsileri satmak zorunda kalıyor. Hamsinin tezgahtaki kilo fiyatı 10 ile 15 lira arasında değişirken vatandaşlar taze hamsi bulamamaktan şikayet ediyor.

Balıkçı esnafı Erol Akpolat,"Balık fiyatları normal kış şartlarından dolayı balıklar suya gitti. Hamsi şuanda 10 lira sebzeden yine ucuz. Şuanda taze hamsi yok. Taze hamsi 15-20 gündür gelmiyor. Tazeyken şoklanıyor. Onu satıyoruz şuanda. Hamsi olarak taze balık yok ama diğer çeşitler günlük olarak geliyor. dedi.

"Hamsi olmayınca tezgahın tadı olmuyor"

Hamsi olmayınca tezgahların tadının olmadığını ifade eden balıkçı esnafı Mehmet Karaman, "Taze balık Sivas'a gelmedi, çıkmıyor. Gürcistan'a geçiyor hamsi soğuğa gidiyor. Orada da avlanma var ama oradan da hamsiler küçük geliyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da taze hamsi bulamamaktan şikayet ederken, diğer balık çeşitlerini tercih ettiklerini söylediler.