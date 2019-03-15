Sivas'ta Tıp Bayramı kutlaması

Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanenin yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, hastanede görev yapan bütün hekimleri temsilen en genç hekime çiçek takdim etti. Demiray yaptığı konuşmada,"Başta hekimlerimiz olmak üzere onurlu ve kutsal bir meslek icra ediyorsunuz. Hepinize minnettarız, iyi ki varsınız. Daha huzurlu sağlıkta şiddetin konuşulmadığı, bilimin, teknolojinin, başarının konuşulduğu günlerde mesleğinizi icra etmenizi temenni ediyorum." dedi.

Tıbbi Direktör Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, Başhekim Prof. Dr. Mustafa Gürelik'in konuşmalarının ardından etkinlik pasta kesimi ve kutlama ile devam etti.