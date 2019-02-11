İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta otomobil ile tırın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile tırın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Kaza saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde yeni yapılan Karşıyaka Köprüsü'ne giden kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıya Mahallesi'nden çevre yoluna çıkan Mücahit Avan (29) idaresindeki 58 UD 472 plakalı otomobil ile Şaban S. idaresindeki 55 GM 597 plakalı tır ve 55 E 1790 plakalı çekici kavşakta çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle trafik uyarı levhalarına çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Avan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Kaya T. (35) ve Deniz K. (20) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen otomobil sürücüsünün cenazesi de polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Kaya T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.