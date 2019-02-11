Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta otomobil ile tırın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde yeni yapılan Karşıyaka Köprüsü'ne giden kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıya Mahallesi'nden çevre yoluna çıkan Mücahit Avan (29) idaresindeki 58 UD 472 plakalı otomobil ile Şaban S. idaresindeki 55 GM 597 plakalı tır ve 55 E 1790 plakalı çekici kavşakta çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle trafik uyarı levhalarına çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Avan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Kaya T. (35) ve Deniz K. (20) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen otomobil sürücüsünün cenazesi de polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Kaya T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.