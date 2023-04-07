İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Hanlı kavşağında meydana geldi. İ.M. (25) idaresindeki 38 ABU 518 plakalı tır ile, A.Ç. (61) yönetimindeki 01 ZT 214 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Sürücü A.Ç. ile birlikte otomobilde bulunan M.Ö. (34) ve Z.Ö. (36) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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