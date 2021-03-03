Sivas'ta toplam pozitif vaka sayısı 300'ün, günlük vaka sayısı 20'nin altına düştü

Sivas Valisi Salih Ayhan, orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta günlük vaka sayısının 20'nin altında olduğunu belirterek toplam pozitif vaka sayının 300'ün altında olduğunu söyledi.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte Sivas'ta 114 bin öğrenci okullarla buluştu. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı yüz yüze eğitimin başladığı Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette Vali Ayhan ve Başkan Bilgin öğrencilerle ve öğretmenlerle vakit geçirdi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, öğrencilere ve öğretmenlere kitap hediye ederek yeni eğitim öğretim sürecinde başarılar dilediler.

Vali Ayhan, Covid-19'un öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, “Biliyorsunuz, bu salgından küresel illetten en çok etkilenen evlatlarımız oldu. Eğitim oldu, öğretim oldu. Tabi kısıtlamalar kalkınca da en çok sevindiğimiz çocuklarımızın okullarla buluşması, öğretmenleriyle buluşması ve arkadaşlarıyla buluşması oldu. Çünkü eğitimde mükemmeliyet yolculuğunun en önemli durağı okullarımız. Hakikaten okullarımız da pırıl pırıl tertemiz. 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimle ilgili bazı çalışmalarımız olmuştu. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın da Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte hemen hemen çocuklarımızın tamamı artık okulla buluştu. Bazı sınıflarda iki gün, bazı sınıflarda üç gün olmak üzere çocuklarımızın tamamını okullarla buluşturmuş olduk. Hakikaten çocukların okullarla buluşmasında vatandaşımızın çok büyük gayreti ve katkısı var. Gerçekten de çocuklarımız çok etkilendi, 1 yıldır evlerindeler. Öğretim yapılıyordu, online eğitim yapılıyordu ama eğitimin kalitesi çocuklarımızın öğretmenle buluştuğu ve geçirdiği zamana bağlıdır. İnşallah, Sivas'ımızda bu minvalde bütün eksikliklerini giderdi, okulum temiz belgesini bütün okullarımız aldı. Hijyen şartlarına uyuldu. Sivas'ımızda şuan başkanımızla birlikte eğitime başlayan okulları ziyaret ederek de eksiklerimiz varsa görüyoruz ve iyi dersler dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Vali Ayhan, orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta toplam pozitif vaka sayısının 300 ‘ün altında olduğunu belirterek, “Tablo 15 günde bir güncellenecek. Şuan ki rakamlarımızda bir önceki açıklanan oranların altında seyretmekte. Buda sevindirici, yüz güldürücü. Rakamları paylaşmamda bir sıkıntı yoktur. Bizim il genelindeki şuan evde izlenim, serviste yatan toplam pozitif vaka sayımız 300'ü geçmiyor. 50 civarında pozitif vakahastanede yatıyor, 220 civarında evde izlenim var. Yoğun bakım vesaire 300'ü geçmiyor. Dolayısıyla çok çok iyi bir rakam ama bunun bizi asla rehavete kaptırmaması gerekiyor. İnşallah bu tablolar 15 günde bir güncellenecek. Biz komşu illerde tabi bir risk durumu var. Oradaki iletişimi kontrol etmek zorundayız. Oralarda da çok büyük çalışmalar ve gayret var. Oralarda da renklerin normalleşeceğine bizde inanıyoruz. Bu topyekün milli bir görev, ülke genelinde mücadele yapılıyor. Biz il genelinde bütün kurumlarımızla iş birliği içerisinde rakamlar sıfırlamak en büyük gayretimiz. Yani şuan günlük vaka sayımız, 20'nin altında" dedi.