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Sivas'ta trafik ekipleri sürücüleri uyardı

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yaptı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yaptı.


Ekipler; yaya geçitlerinde ve kavşaklarda durdurduğu sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların emniyet kemeri kontrollerini yaptı.


“Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” yazılı broşür dağıtan trafik ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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