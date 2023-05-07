Sivas'ta trafik ekipleri sürücüleri uyardı

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yaptı.

Ekipler; yaya geçitlerinde ve kavşaklarda durdurduğu sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların emniyet kemeri kontrollerini yaptı.

“Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” yazılı broşür dağıtan trafik ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.