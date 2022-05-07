Sivas'ta ‘Trafik Haftası' kutlandı

Sivas'ta ‘Trafik Haftası' kapsamında bir takım etkinlikler düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kent merkezi Tarihi Kongre Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Programa, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, polis ekipleri, jandarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Ayhan programa gelen çocuklarla yaya geçidinden geçerek balon ve düdük dağıttı. Program alanına kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkında çocuklar doyasıya eğlendi. Vali Ayhan, alanda bulunan İl Jandarma Trafik ekiplerine ait motosiklete bindi.

“Farklı etkinliklerle de bir hafta boyunca devam edeceğiz”

Trafik Haftası kapsamında konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Trafik güvenliğini sağlamak, sağlıklı bir karayolu ulaşımını sağlamak, bir trafik kültürünü benimsetmek amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi gününü ‘Karayolu Trafik Günü' ve takip eden hafta da ‘ Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlanmaktadır, farklı etkinliklerle icra edilmektedir. Bunun temel maksadı da trafik güvenliğini sağlamak, trafik düzenini sağlamak, bir bilinçlendirme ve bilgilendirme yapmak, erken yaşta trafik kültürünü benimsetmektir. Bu etkinliklerin temel amacı da budur. Bizde gerek jandarma gerekse emniyet teşkilatımızla bugün aynı saatte Sivas'ımızın tüm ilçelerinde ve farklı noktalarında bu konuda bilinçlendirme, bilgilendirme, toplumsal duyarlılık oluşturma veya gündeme getirme konusunda kamuoyuyla bunu paylaşıyoruz. Farklı etkinliklerle de bir hafta boyunca devam edeceğiz, bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Geçmiş yıllarda çok güzel mottolarımız vardı yine onları kullanmaya devam edeceğiz. Bunlar ' Kemerinle yol ver hayata, ‘Kemerim yanımda', ‘Annem aklımda', ‘ Yayalar kırmızıçizgimizdir' gibi mottolarımız vardı. Bu semede ‘Yayalar İçin5 Adımda Güvenli Trafik' adlı mottomuz var. Bunu da bugün çocuklarımızla birlikte kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Buradaki temel maksat bugünlerde, böylesi hafalar da çocuklarımızla, vatandaşlarımıza trafik kültürünü kazandırmak, bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve can güvenliğini ve amal güvenliğini temin edebilmektir" dedi.

“Güvenli bir şekilde ulaşımımızı sağlamış olacağız”

Bu yılki trafik mottosunu anlatan Vali Ayhan, “Birinci mottomuza baktığımızda ‘ Birinci adımda yaya yolunda ilerle', ikinci adımımız ‘ Görünür ol', üçüncü adımımız ‘ Trafik ışıklarını takip et', dördüncü adımımızsa ‘ yaya geçidini kullan', beşinci adım ‘Yola odaklan' bu beş adımı iyi analiz edip yaşam felsefesi haline getirdiğimizde bizde güvenli bir şekilde ulaşımımızı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Program ‘ Yayalar İçin5 Adımda Güvenli Trafik' pankartıyla toplu fotoğraf çekiminden ardından sona erdi.