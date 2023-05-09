Sivas'ta 'Trafik Haftası' kutlandı

6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası nedeniyle sürücü, yaya ve öğrencilere yönelik "Bu yolda sana çok güveniyoruz" mottosuyla bir etkinlik düzenlendi. Tarihi kent meydanında düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas İl Emniyet Müdür Burhan Akçay ve ilkokul öğrencileri katıldı. Etkinlikte sürücülere, vatandaşlara ve öğrencilere trafik kurallarının hatırlatılması hedeflenirken Vali Şimşek ve Emniyet Müdürü Akçay, çocuklarla yaya geçidinden geçerek, yaya geçidinin önemine dikkat çekti. Sürücüler ise trafik polisi ekipleri tarafından broşür dağıtılarak uyarıldı. Vali Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, İç İşleri Bakanlığının hedefleri istikametinde, 2030 yılına kadar trafik kazalarının sayısını yüzde 50 oranında azaltmak olduğunu söyledi.

“Amacımız kuralları hatırlatmak”

Etkinlikte konuşan Vali Şimşek, maksatlarının trafik kurallarını hatırlatmak olduğunu belirterek, “ Bilindiği üzere Karayolları Trafik Haftası içerisindeyiz. Bu haftayı da çeşitli etkinliklerle şehrimizde kutluyoruz. Öğrencilerimiz ile yaya geçidinden geçtik. Öğrencilerimize ve sürücülerimize yaya geçidindeki kuralları hatırlatıyoruz. Buradaki kuralları vurguluyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza özelliklede çocuklarımıza trafik kurallarını hatırlatmak, trafik kurallarına uyan genç nesiller yetiştirmek ve böylece bakanlığımızın hedefleri istikametinde trafik açısından hem güvenli bir şehir hem de belirttiğim gibi bakanlığımızın hedefleri istikametinde 2030 yılına kadar trafik kazalarının sayısını yüzde 50 oranında azaltmak. Bu hedefler istikametinde çalışıyoruz” dedi.