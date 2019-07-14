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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan T.A. yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç, önce yol kenarındaki S.A yönetimindeki 44 NV 450 plakalı tıra, ardından ise A.A yönetimindeki 21 VF 149 plakalı traktöre çarparak takla attı. Sürücü ağır yaralanırken, eşi Zekiye Avşar ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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