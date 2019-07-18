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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi Polatpaşa mevkisinde meydana geldi. Yunus Emre Durmuş yönetimindeki 52 LJ 563 plakalı otomobil, Sivas istikametinden Şarkışla istikametine giderken Polatpaşa mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan Mahmut Karagöz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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