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Sivas'ta trafik kazası 1 ölü 2 karalı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiinde meydana geldi. Kazada M. K. (48) yönetimindeki 06 E 3099 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan Emine K. (71), olay yerinde hayatını kaybetti. Selvihan K. (43)ise yaralandı. Araçta sıkışan Emine K. İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Selvihan K. İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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