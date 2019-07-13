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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Sivas’ta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.



Kaza, 22.30 sularında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 05 AY 852 plakalı otomobil kavşaktan karayoluna bağlanırken Erzincan'dan Sivas istikametine gitmekte olan 25 AAF 399 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazanın etkisi ile otomobil takta attı. Otomobilin içerisinde bulunan aynı aileden dört kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bir de çocuğun bulunduğu 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas'taki hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden kişi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Ölü ve yaralıların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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