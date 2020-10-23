Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu 1 ölü, 3 yaralı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Divriği- Kangal yolu Çetinkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Seat marka 78 SU 028 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü S.Ç. araçta bulunan H.Ç., S.Ç. ve B.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 18 yaşındaki M.B.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.