İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu 1 ölü, 3 yaralı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu 1 ölü, 3 yaralı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Divriği- Kangal yolu Çetinkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Seat marka 78 SU 028 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü S.Ç. araçta bulunan H.Ç., S.Ç. ve B.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 18 yaşındaki M.B.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.