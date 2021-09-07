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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Sivas’ta mıcır serili yolda kayan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta mıcır serili yolda kayan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'tan Tokat istikametine gitmekte olan 58 AAB 894 plakalı Peugeot marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 60 SD 361 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 60 SD 361 plakalı otomobil hurdaya dönerken, araçlarda bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Sivas ve Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazaya yola serilen mıcırın neden olduğu ileri sürülürken inceleme başlatıldı.

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