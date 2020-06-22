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Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas’ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


(Fotoğraflı)


Seda Özel


SİVAS(İHA)- Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolu Tödürge gölü mevkiinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 58 BB 656 plakalı araç, Tödürge Gölü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü, Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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