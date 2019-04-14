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Sivas'ta trafik kazası 2 yaralı

Sivas’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza saat 18.15 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada Ankara istikametine gitmekte olan H. H. idaresindeki 58 DD 950 plakalı otomobil yola giriş yapmak isteyen H. U. İdaresindeki 58NK942 plakalı kamyonete yol vermek istedi. Aynı yönde seyir halinde ki H.C.V. idaresindeki 19 LK 702 plakalı otomobil sürücüsü 58 DD 950 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 58 DD 950 plakalı otomobil, 58 DD 950 plakalı otomobil ve 58NK942 plakalı kamyonet bulvar üzerinde çarpıştı. Kaza sonrası 58 DD 950 plakalı otomobilde bulunan T.H. ve Y.E.H. isimli iki çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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