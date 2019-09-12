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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza ilçede bulunan Sivas caddesinde yaşandı. Kazada, F. Ş. (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Sivas caddesi üzerinde seyir halinde iken, Taşköprü mahallesi Şahbazın Ömer Efendi sokaktan caddeye çıkan Z.G.nin kullandığı 58 SD 983 plakalı traktörle çarpıştı.


Kazada; Motosiklet sürücüsü motosiklette bulunan R. K. (19) yaralandı.


Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü F.Ş. Sivas'a sevke edildi.


Yaralıların yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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