Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Edilinilen bilgilere göre kaza saat 11.00 sırlarında Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. E.T yönetimindeki 58 BR 316 plakalı otomobil ile H.G idaresindeki 46 ABL 316 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.G ve A.T hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumun polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.