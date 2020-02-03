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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, F.K. yönetimindeki 11 ER 857 plakalı otomobil Yukarıkale Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su arkına düştü. Kazada otomobilde bulunan S.K. ve N.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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