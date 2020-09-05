Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ticari taksiyle, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ticari taksiyle, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Kayseri -Sivas kara yolu, Şarkışla ilçesi dörtyol kavşağında meydana geldi. B.M idaresindeki 58 T 6000 plakalı ticari taksi, kavşakta N.A. idaresindeki Renault marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.