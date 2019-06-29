İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta trafik kazası 2'si ağır 3 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiyle göre, kaza, Yenişehir Mahallesinde gerçekleşti. Kazada A.Ç. yönetiminde ki 34 EA 4265 plakalı kamyonet Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 58 NH 600 plakalı otobüse çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü A.Ç. E.P. çarpmanın etkisi ile kamyonette sıkıştı. İ.K. ise yaralı olarak çıkartıldı. A.Ç. ve E.P. itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştıkları araçtan çıkartılabildi. Yaralılar Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ç. ve E.P.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.