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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Sivas istikametine giden E.E.(54) yönetimindeki 06 AK 3961 plakalı otomobil, yolda duraklama yapan A.K. (65) yönetimindeki 06 BK 3302 plakalı kamyona çarptı. Otomobil sürücüsü E.E. eşi Y.E.(50) ve kızları B.E.(22) araçta sıkışarak yaralandı. Araçta sıkışan aile 112 ekipleri ve vatandaşların uğraşışı sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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