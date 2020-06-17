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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Ahmet Sönmez (28) yönetimindeki 38 ZH 274 plakalı otomobil Zara ilçesine 5 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine kavşağa çarparak takla attı.


Meydana gelen kazada araçta bulunan M. S.(34), A. S.(3) ile İ. R. S. (1) yaralandı.


Yaralılar tedavi edilmek üzere Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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