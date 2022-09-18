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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S. (31) yönetimindeki 58 AAB 363 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Yıldızeli ilçesi girişinde N.Ö. idaresindeki 58 YA 716 plakalı Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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