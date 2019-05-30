Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri -Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde meydana geldi. Kazada İstanbul'dan gelip Malatya'ya gitmekte olan L.A.(46) yönetimindeki 42 SL 280 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkıp takla atarak şarampole düştü. Araç sürücüsü ve araçta bulunan S.A.(38), E.A.(16) ve E.A.(12) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından L.A. ve S.A. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.