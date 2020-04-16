Sivas'ta trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 Karayolu Suşehri ilçesi mevkiinde meydana geldi. Y. A. yönetimindeki 61 EZ 297 plakalı kapalı kasa minibüs, Şerefiye kavşağında S. S. yönetimindeki 58 M 9289 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 61 EZ 297 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsü Y. A. ile diğer minibüste bulunan A. E. , D.B. ve E. E. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.