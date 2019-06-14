İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta trafik kazası 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Bağarsakdere mevkisinde meydana geldi. Kazada kavşağa giren İbharim T. (56) yönetimindeki 58 FS 377 plakalı otomobil frenleri tutmayınca kaldırıma çıkıp yan yattı. Olayda sürücü ve araçta Rüstem T. (21), Veysel T. (15), Sultan T. (40) ve Ayhan T. (25) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslar ile Gürün Devlet hastanesine kaldırıldılar. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.