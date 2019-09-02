İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesinde meydana geldi. F.A. yönetimindeki 58 YA 329 plakalı otomobil, Niksar Caddesi'nden şehir merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Elektrik direğine çarparak duran araç hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.