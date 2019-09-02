Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesinde meydana geldi. F.A. yönetimindeki 58 YA 329 plakalı otomobil, Niksar Caddesi'nden şehir merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Elektrik direğine çarparak duran araç hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.