Sivas'ta trafik kazası 6 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Ankara karayolu Serenköyü kavşağında meydana geldi. Kazada Sivas'tan Yıldızeli istikametine gitmekte olan A.S. yönetiminde ki 60 RB 580 plakalı otomobil, kavşağı dönmekte olan K.A. yönetimindeki 58 YD 938 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza araç sürücüleri ve araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Ambulanslar Sivas Numune hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.