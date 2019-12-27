İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya karayolunda Sivas'tan Malatya istikametine giden Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil, Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.