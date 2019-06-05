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Sivas'ta trafik kazası 7 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza bugün akşam saatlerinde Sivas'ın Koluyhisar ilçesi ile Suşehri ilçesi arasında meydana geldi. Kazada Koyulhisar'dan Suşehri istikametine gitmekte olan E.K. yönetimindeki 58 DD 947 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole düştü. Sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan S.K., S.K., Ü.S.K.,B.H.K., Ş.K. ve B.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Suşehri Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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