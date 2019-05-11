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Sivas'ta trafik kazası: 8 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu Kılavuz kavşağında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 58 T 0527 plakalı ticari taksi ile C.Ü yönetimindeki 34 EC 7158 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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