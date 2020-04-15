Sivas'ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Adliye kavşağında meydana geldi. Polis memuru Mehmet Harun Okşar yönetimindeki 58 ABG 369 plakalı otomobil ile A.T. Y. (21) yönetimindeki 06 BP 2489 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar yaşamını yitirdi, diğer sürücü ile araçlarda bulunan S. K. (21) ile F. Y. (22) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Mehmet Harun Okşar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polis, ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.