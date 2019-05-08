Sivas'ta trafik kazası:2 ölü

Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldızeli- Şarkışla yolu Bedirli mevkisinde meydana geldi. Kazada Şarkışla'dan Yıldızeli istikametine gitmekte olan 39 BG 192 plakalı tır ile karşı yönden gelen sürücünün kimliği henüz tespit edilemeyen 60 KP 700 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak şarampole uçtu. Hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti. AFAD ve sağlık ekipleri araçta sıkışan cesetleri çıkartmak için çalışma başlattı.