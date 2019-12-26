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Sivas'ta trafik kazası:2 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Bostankaya köyü mevkisinde meydana geldi. A.S. idaresindeki 58 ABH 223 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Tarlaya devrilen otomobil yuvarlanarak durabildi. Araçta bulunan M.S ve A.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen yaralıların yakınları zor anlar yaşadı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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